 انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا: ترامب نموذج يحتذى به - بوابة الشروق
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انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا: ترامب نموذج يحتذى به

دونالد ترامب
دونالد ترامب
برلين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 12:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 12:40 م

ذكرت زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، أليس فايدل اليوم الأربعاء أن دونالد ترامب نموذج يحتذى به لألمانيا، فيما بدا أن الرئيس السابق، يقترب من الفوز في الانتخابات الأمريكية.

وبسؤالها في إذاعة "دويتشلاندفونك" الألمانية عما إذا كان ترامب وحركته "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، مثالين لحزب البديل من أجل ألمانيا، قالت فايدل "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى- اجعل ألمانيا عظيمة- نعم بالتأكيد! نظرا لأننا كحزب البديل من أجل ألمانيا، ندافع عن المصالح الوطنية والشعب في جمهورية ألمانيا الاتحادية. بالطبع، هو نموذج يحتذى به".

وأضافت أيضا أن الانتخابات الأمريكية يمكن أن تكون نموذجا لألمانيا، متحدثة عن البيان الواضح الذي أدلت به حملة ترامب "ضد الهجرة الجماعية والجريمة والتدهور الاقتصادي وضد أيديولوجية المناخ المضللة وأيديولوجية الجنسانية المضللة وسياسة الحرب".

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