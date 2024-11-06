 فوز ترامب بولاية إنديانا - بوابة الشروق
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فوز ترامب بولاية إنديانا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 3:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 3:13 ص

فاز مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بولاية إنديانا.


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