أبو الغيط لوزير الخارجية السوداني: موقفنا ثابت بشأن الحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، علي يوسف الشريف، وزير خارجية السودان، والذي تولي مهام منصبه منذ أيام، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط هنأ علي يوسف على توليه منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق في مهمته الدقيقة والهامة في ظل الظرف الذي يمر به السودان حالياً.

وأكد أبو الغيط على موقف الجامعة العربية الثابت تجاه السودان والقائم على الحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ومنع المساس بمؤسساته الوطنية، منوهاً في الوقت نفسه بجهود الحكومة السودانية في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لتخفيف معاناة المواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير السوداني أعرب عن تقديره لجهود الأمين العام ولمواقف الجامعة العربية الداعمة للدولة السودانية ومؤسساتها بهدف ارساء السلام والإستقرار في السودان.

وأضاف المتحدث أنه تم الاتفاق علي تلبية الأمين العام للدعوة التي قدمها الوزير السوداني له لزيارة السودان في أقرب فرصة.