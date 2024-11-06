روسيا: سنعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة ونركز على تحقيق أهداف عمليتنا الخاصة

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، في تعليقها على نتائج الانتخابات الأمريكية، أن موسكو ستعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وشددت الوزارة على أنها ستركز على «تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه من المستحيل عمليا أن تنحدر العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى أبعد مما هي عليه الآن لأنها في «أدنى مستوياتها في التاريخ».

وتوقع أن تتغير لهجة تصريحات ترامب حول السلام، بعد فوزه في الانتخابات الأمريكية وعندما يدخل البيت الأبيض.

وأشار بيسكوف في حديثه للصحفيين، إلى أن ترامب أدلى بتصريحات قاسية للغاية خلال الحملة الانتخابية، وفي نفس الوقت تحدث عن تطلعاته السلمية على الساحة الدولية ورغبته في كسر دوامة سياسة المواجهات، وشدد على ضرورة قطع محاولات الاستمرار في الحروب القديمة وبدء حروب جديدة.

وأضاف ممثل الكرملين: «نعم، هذا التصريح مهم للغاية، ولكن الآن عادة بعد الفوز واستلام كرسي الرئاسة غالبا ما تتحول لهجة التصريحات وتصبح مختلفة عن السابق. نحن نحلل الوضع بعناية ونراقب كل شيء وسنستخلص النتائج اعتمادا على كلمات محددة وخطوات محددة».

وعن دور الولايات المتحدة في النزاع الأوكراني، شدد بيسكوف على أنها «كانت ولا تزال تصب الزيت على نار هذا النزاع لتجعله يتأجج أكثر، على الرغم من قدرتها على المساهمة في إخماده