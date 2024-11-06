الرئيس الكوري الجنوبي يهنئ ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك - يول، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقال يون، في منشور له على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تحت قيادتكم القوية، سيضيء مستقبل التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشكل أكثر إشراقا"، مضيفا أنه يتطلع إلى العمل معه بشكل وثيق في المستقبل.

وجاء هذه الرسالة بعد أن أعلن ترامب عن فوزه على نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية.