ثلاثة أسماء عربية في طريقها للفوز رسميا بمقاعد مجلس النواب الأمريكي في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء بالتوازي مع الاقتراع الرئاسي.

وتبيّن النتائج الأولية، أن النائبتين عن الحزب الديموقراطي إلهان عمر، ورشيدة طليب تمكنتا بالفعل من تأمين مقعديهما في المجلس، فيما يقترب الجمهوري إبراهيم حمادة من حسم السباق النيابي لصالحه.

وتخوض إلهان عمر، الانتخابات عن الدائرة النيابية الخامسة في ولاية مينيسوتا الشمالية، أما طليب فتنافس على الدائرة الثانية عشر بولاية ميشيغان، أما حمادة فإنه يخوض غمار المنافسة في الدائرة الثامنة بولاية أريزونا.

• فمن هم النواب الثلاثة؟

- رشيدة طليب



هى الكبرى بين 14 ابنا وابنة لأبوين مهاجرين من أصول فلسطينية لم يكملا تعليمهما الأساسي.

ولدت رشيدة حربي أحمد النجار طليب يوم 24 يوليو 1976 في مدينة ديترويت بولاية ميشيجان شمال شرقي البلاد، حيث عمل والداها في مصانع سيارات فورد.

ينحدر أبوها من بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس، فيما نشأت والدتها المنحدرة من قرية بيت عور الفوقا، في محافظة رام الله بالضفة الغربية.

نشأت رشيدة وإخوتها في بيت يتحدث العربية لغة أولى والإنجليزية ثانية.

حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة وين ستيت في ولاية ميشيجان 1998.

وفي نفس العام، تزوجت رشيدة من فايز طليب الذي تحمل اسمه، وأنجبت منه ولدين، ولكنهما انفصلا عام 2015.

بدأت حياتها المهنية محامية، بعدما حصلت عام 2006 على الدرجة الجامعية اللازمة لمزاولة المحاماة من كلية كولي بجامعة ويسترن بميشيجان.

لكن مسيرتها السياسية بدأت قبل ذلك، وتحديدا في 2004، عندما عملت مع عضو مجلس نواب ولاية ميشيجان آنذاك ستيف توبوكمان.

فبعد أن أصبح توبوكمان زعيم الأغلبية في الهيئة التشريعية للولاية عيّن طليب ضمن طاقم موظفيه.

وفي 2008 شجع توبوكمان طليب على الترشح لشغل مقعده، الذي كان على وشك أن يخليه قبل تجاوز المدة المسموح بها لشغل المقعد.

وبالفعل نجحت رشيدة في تحقيق الإنجار التاريخي عندما أصبحت أول امرأة مسلمة تخدم في الهيئة التشريعية في ميشيجان، بحسب شبكة الحرة الإخبارية.

وعملت طليب، على عدة قضايا تهم أبناء دائرتها، وقادت حملة معهم ضد الملياردير ماتي مورون لإبعاد الشاحنات الملوثة عن طرقات الأحياء السكنية. واستطاعت الحملة التي اخذت اسم "لدينا الحق في التنفس" في إجبار رجل الأعمال على الوفاء بالتزاماته بحماية الصحة العامة.

وشغلت طليب المقعد 3 فترات، بعدها عادت للعمل محامية في منظمة غير ربحية قبل أن تقرر الترشح لمجلس النواب الأمريكي.

وواصلت رشيدة طليب تحقيق الإنجازات التاريخية، بعدما فازت في نوفمبر 2018، بمقعد الدائرة النيابية الثانية عشر لولاية ميشيجان، مرشحة عن الحزب الجمهوري، لتصبح أول نائبة أمريكية فلسطينية مسلمة في الكونجرس.

واستطاعت طليب من الحفاظ على مقعدها منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، إذ تشير الاستطلاعات الأولية لانتخابات مجلس النواب الأمريكي 2024، بفوزها أمام منافسها المرشح الجمهوري جيمس هوبر.

• إلهان عمر

تشير النتائج الأولية غير الرسمية أيضا إلى احتفاظ الأمريكية ذات الأصول الصومالية إلهان عمر بمقعدها في مجلس النواب، بعد فرز أغلب الأصوات.

وخاضت الديمقراطية عمر سباقا محموما مع منافستها الجمهورية المسلمة من أصول عراقية داليا العقيدي؛ للفوز بالدائرة النيابية الخامسة في ولاية مينيسوتا.

إلهان عمر جاءت إلى الولايات المتحدة لاجئة، ما شكل كثيرا من أفكارها، خاصة فيما يتعلق بشئون الهجرة.

فتتعهد، كما تشير على الموقع الرسمي لحملتها الانتخابية، بمساعدة المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة دون وثائق، بتقنين أوضاعهم ومنحهم "الحقوق والامتيازات التي يستحقونها".

كما تقف إلهان عمر بكل قوة ضد الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة منذ أكثر من عام، وتواصل المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار.

تعرضت عمر، في فبراير 2023 للطرد من لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب بتصويت من أعضاء المجلس، على خلفية تصريحات سابقة لها بشأن إسرائيل والسياسة الخارجية الأمريكية وصفت بالمعادية للسامية.

وقالت النائبة في مجلس النواب، بعد قرار طردها، إنها "مستهدفة"، فيما وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس، حكيم جيفريز، القرار بأنه "لا يتعلق بالمساءلة بل بالانتقام السياسي".

ويمتد تاريخ تصريحات عمر، التي انتقدت فيها إسرائيل بحدة، إلى عام 2012، قبل دخولها الكونجرس. لكنها بررت مواقفها بأنها لم تكن على دراية في ذلك الوقت بالتعابير المعادية للسامية.

وفي فبراير 2019، كتبت تدوينة انتقدت فيها داعمي إسرائيل داخل الكونجرس، واعتذرت عنها لاحقا، ثم عادت وقالت إن أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة يروجون لـ "الولاء لدولة أجنبية".

- أبي حمادة

ولد إبراهيم حمادة، أو أبي حمادة كما يلقب، في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، لأب سوري مسلم وأم درزية تحمل الجنسية الفنزويلية، قبل أن ينتقل للعيش في فينيكس عاصمة ولاية أريزونا.

وينافس حمادة عن الحزب الجمهوري، الانتخابات التشريعية للفوز بمقعد الدائرة 8 في ولاية أريزونا، أمام منافسه الديموقراطي كريغ ويتن.

وتظهر النتائج الأولية بعد فرز أكثر من ستين في المئة من الأصوات تقدم حمادة في الانتخابات أمام ويتن.

حمادة الذي يبلغ من العمر 33 عاما، خدم في الجيش الأمريكي بصفته ضابط استخبارات في قوات الاحتياط قبل أن يحصل على رتبة نقيب.

أُرسل إلى السعودية عام 2020، بعد الهجوم الإرهابي على قاعدة "بنساكولا" الجوية البحرية الأمريكية في فلوريدا في ديسمبر 2019.

خلال وجوده في المملكة، درب إبراهيم حمادة أفرادا في الجيش السعودي لمدة 14 شهرا، ليعود بعدها إلى الولايات المتحدة ويحصل على وسام "الخدمة المتميزة".

حمادة، الذي درس الحقوق في جامعة أريزونا، بدأ حياته المهنية متدربا بدون أجر في مكتب المدعي العام لمدينة توسان، ثاني أكبر مدن أريزونا.

بدأت مسيرة أبي حمادة السياسية في نوفمبر 2021، عندما أطلق حملته لمنصب المدعي العام لولاية أريزونا.

وركزت حملته على تأمين الانتخابات، وتحدث وقتها عن تأييده للمزاعم التي تقول إن انتخابات الرئاسة في 2020 "سُرقت" من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب من خلال "احتيال انتخابي واسع النطاق".

وأبدى أبي حمادة دعما مطلقا لدونالد ترامب، وقال على الموقع الرسمي لحملته الانتخابية إن الرئيس السابق "يتعرض للهجوم ويحتاج للدعم".

وتعهد حمادة بالوقوف مع ترامب لمواجهة ما يصفها بـ"السياسات الفاشلة" للرئيس بايدن، و"اليسار الراديكالي".