خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان ترامب بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، دونالد ترامب، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأصبح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، رسميًا الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد فوزه بأصوات ولاية ويسكنسن.

واستطاع ترامب أن يرفع عدد أصواته بالمجمع الانتخابي إلى 277، فيما حصلت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس على 224 صوتًا حتى الآن.

وفيما يلي نتائج أصوات المجمع الانتخابي حتى الآن:

أولًا.. دونالد ترامب 277 صوتا

أوكلاهوما – 7 أصوات

مسيسيبي – 6 أصوات

تينيسي – 11 صوتًا

كنتاكي – 8 أصوات

إنديانا – 11 صوتًا

فلوريدا – 30 صوتًا

ألاباما – 9 أصوات

فيرجينيا الغربية – 4 أصوات

كارولاينا الجنوبية – 9 أصوات

نورث داكوتا - 3 أصوات

ساوث داكوتا - 3 أصوات

وايمنج - 3 أصوات

نيبراسكا - 3 أصوات

تكساس - 40 صوتا

لويزيانا - 8 أصوات

أوهايو - 17 صوتا

أركنساس - 6 أصوات

ميزوري - 10 أصوات

يوتا - 6 أصوات

مونتانا - 4 أصوات

كنساس - 6 أصوات

آيوا - 6 أصوات

آيداهو - 4 أصوات

جورجيا - 16 صوتا

مين - صوت واحد

بنسلفانيا - 19 صوتا

ويسكنسن – 10 أصوات

ثانيًا.. كامالا هاريس – 224 أصوات

كونيكتيكت – 7 أصوات

ميريلاند – 10 أصوات

ماساتشوستس – 11 صوتًا

فيرمونت – 3 أصوات

رود أيلاند – 4 أصوات

إلينوي – 19 صوتًا

ديلوير – 3 أصوات

نيويورك – 28 صوتا

نيوجيرسي – 14 صوتا

كولورادو - 10 أصوات

كولومبيا - 3 أصوات

كاليفورنيا - 54 صوتا

واشنطن - 12 صوتا

أوريغون - 8 أصوات

نيو مكسيكو - 5 أصوات

فرجينيا - 13 صوتا

نيو هامبشير - 4 أصوات

هاواي - 4 أصوات

نيبراسكا - صوت واحد