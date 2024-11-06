أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الأربعاء، بفوز المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس في ولاية نيوهامشير.

وبهذا، تحصل هاريس على أربعة أصوات بالمجمع الانتخابي في الولاية التي تعرف بإجراء أول انتخابات تمهيدية في عملية الترشيح للرئاسة – والتي اكتسحها دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام – الأمر الذي مهد الطريق أمامه لمنافسة نائبة الرئيس في انتخابات الرئاسة.

وبدأ ظهور النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية والكونجرس بعد إغلاق مراكز الاقتراع في عدد من الولايات، وسط منافسة حامية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 230 مليون ناخب، ولكن نحو 160 مليونا منهم فقط مسجلون، ومع ذلك تسمح نصف الولايات الـ50 تقريبا في الولايات المتحدة بالتسجيل في يوم الانتخابات.

في حين يستطيع المواطنون التصويت دون تسجيل في ولاية داكوتا الشمالية. كما صوت أكثر من 85 مليون شخص بالفعل عبر البريد أو بالتصويت الحضوري المبكر.