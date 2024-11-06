آلاف المهاجرين يحاولون الوصول لأمريكا من المكسيك في يوم الانتخابات

انطلق آلاف المهاجرين يوم الثلاثاء، في يوم الانتخابات الأمريكية، في محاولة للوصول إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من المكسيك.

وبحسب النشطاء، انطلقت مجموعتان من المهاجرين من مدينتي تاباشولا وتوستلا جوتيريز في ولاية تشياباس.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن حوالي ثلاثة آلاف شخص، بينهم عائلات مع أطفالها، تجمعوا للسفر صوب الشمال سيرا على الأقدام. وغالبا ما تتفرق هذه القوافل بعد بضعة أيام في المكسيك.

وعادة ما ينظم نشطاء هذه المجموعات.

وتعد الهجرة موضوعا رئيسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت أمس الثلاثاء، حيث يركز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على مسألة الحدود ويصدر في كثير من الأحيان تصريحات مهينة تتعلق بالمهاجرين، واصفا إياهم بالمجرمين والمغتصبين. كما دعا إلى فرض عقوبة الإعدام على أي مهاجر يقتل مواطنا أمريكيا أو ضابط شرطة.

وتعهدت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بالعمل على حماية الحدود وإصلاح "نظام الهجرة المعطل"، إذا فازت بالرئاسة.