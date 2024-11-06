مجلس الوزراء الألماني يوافق على تطبيق نظام تجنيد جديد

تعتزم الحكومة الألمانية، تطبيق نظام تجنيد جديد حيث وافق مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء على التعديلات القانونية التي قدمها وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ويتمثل الهدف المعلن من جانب بيستوريوس المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في إلزام جميع الشباب الذكور الذين سيبلغون 18 عامًا بدءًا من العام المقبل بتعبئة استبيان رقمي للإفصاح عن استعدادهم وقدرتهم على أداء الخدمة العسكرية، ويمكن للشابات أيضًا القيام بذلك.

وفي تصريحات لـ(د ب أ)، كان بيستوريوس، قال قبل اتخاذ القرار، إن قانون الخدمة العسكرية الجديدة سيتيح لنا إعادة إنشاء نظام التسجيل للخدمة العسكرية، والذي لم يعد موجودًا منذ تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011، إذا وقعت غدا حادثة تتعلق بالدفاع، فإننا عندئذ لن نعرف من يمكننا أن نستدعيه لأنه لا توجد قاعدة بيانات كاملة".

وأضاف بيستوريوس: "مع تعليق الخدمة العسكرية، تم تدمير نظام التسجيل والمراقبة الخاص بالخدمة العسكرية، على الرغم من أن الدولة ملزمة قانونًا بذلك".

وكانت ألمانيا، علقت العمل بنظام الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011 بقرار من وزير الدفاع الألماني الأسبق كارل تيودور تسو جوتنبرج (من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، وذلك بعد استمرار العمل بهذه الخدمة الإلزامية على مدار 55 عامًا، ما كان بمثابة إلغاء فعلي للخدمة العسكرية والخدمة المدنية، حيث تم في الوقت ذاته حل معظم البنى الأساسية الخاصة بالخدمة الإلزامية.