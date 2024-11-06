عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا ريك سكوت يسعى لإعادة انتخابه

يأمل السيناتور الأمريكي الجمهوري ريك سكوت أن يضعه إعادة انتخابه لولاية ثانية في موقع يؤهله للفوز بمنصب قيادي داخل مجلس الشيوخ، بينما تسعى النائبة الأمريكية الديمقراطية السابقة ديبي موكارسل باول إلى تحقيق فوز مفاجئ قد يساعد حزبها في الحفاظ على سيطرته الضئيلة للغاية على المجلس.

ويأمل سكوت في أن يخلف السيناتور الأمريكي ميتش ماكونيل من ولاية كنتاكي، الذي سيتنحى عن زعامة الحزب الجمهوري.

كما أن فوزه سيؤكد من جديد قوة الحزب الجمهوري في الولاية رغم إجراءات الاقتراع بشأن حق الإجهاض وتقنين الماريجوانا الترفيهية، وهو ما يأمل الديمقراطيون أن يعزز نسبة المشاركة في التصويت.

ويتمتع سكوت بأفضلية كبيرة فيما يتعلق بجمع التبرعات، بما في ذلك الملايين من ثروته الشخصية التي ضخها في الحملة، في ولاية تحولت بشكل أكثر قوة صوب الحزب الجمهوري.