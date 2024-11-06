أفادت وكالة أسوشيتد برس، بتقدم الحزب الجمهوري في انتخابات مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي (الكونجرس) على حساب الحزب الديمقراطي، حتى الساعة.

وتمكن الجمهوريون من تحقيق أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ بانتصاراتهم في ولايتي فرجينيا الغربية وأوهايو مما يضمن سيطرة حزب الرئيس المنتخب دونالد ترامب على المجلس ويرفع الآمال باكتمال السيطرة على الكونجرس.

ووفقا لإحصائيات أسوشيتدبرس، فاز الحزب الجمهوري بـ52 مقعدًا حتى الآن من أصل 100 مقعد مما يمنحهم الأغلبية بمجلس الشيوخ، وذلك مقابل 42 مقعدا للديمقراطيين.

وحقق الجمهوريون انتصارات على الحزب الديمقراطي في وست فرجينيا وأوهايو في انتخابات مجلس الشيوخ. لكن لم يتضح بعد الحزب الفائز بالأغلبية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليا بفارق طفيف.

وعلى صعيد انتخابات الكونجرس، فحتى الآن يتقدم الجمهوريون أيضا على الديمقراطيين بواقع 198 مقعدا مقابل 180، حيث يبذلون جهودا حثيثة للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب.

وبحسب الإحصائيات المعلنة، فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية وهزم منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بواقع 277 صوتا مقابل 224 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، حيث مثل إعادة انتخابه عودة سياسية مذهلة بعد 4 أعوام من مغادرته البيت الأبيض.

وقال ترامب لأنصاره في مركز مؤتمرات مقاطعة بالم بيتش، حيث كان برفقته المرشح لمنصب نائب الرئيس جيه.دي فانس وقادة جمهوريون وأفراد عائلته: "منحتنا أمريكا تفويضا قويا وغير مسبوق".