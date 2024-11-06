أمريكا: فيضانات ميزوري تودي بحياة 5 أشخاص بينهم اثنان من قضاة الانتخابات

تسببت الفيضانات الكاسحة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في ولاية ميزوري الأمريكية في وفاة خمسة أشخاص، على الأقل، بينهم اثنان من قضاة الانتخابات لقيا حتفهما عندما جرفت المياه سيارتهما في الجزء الجنوبي من الولاية.

وهطل ما يصل إلى 8 بوصات (20 سنتيمترًا) من الأمطار على مدار يومين في أجزاء من الولاية، مما أدى إلى فيضانات واسعة النطاق، وبالتالي إطلاق العشرات من عمليات الإنقاذ من المياه.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن أربعة أعاصير، وربما أكثر، ربما ضربت أجزاء من أوكلاهوما وأركنساس أمس الأول الاثنين. ولم ترد تقارير عن وقوع وفيات أو إصابات.