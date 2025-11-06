هآرتس: إسرائيل تجند روبوتات الدردشة لتحسين صورتها بين الأمريكيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• ضمن عقود دعاية بملايين الدولارات وقّعتها تل أبيب في الأشهر الأخيرة وتستعين بالذكاء الصناعي وتستهدف رواد الكنائس لمواجهة تراجع التأييد جراء حرب الإبادة في غزة..



كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الخميس، أن حكومة بنيامين نتنياهو وقَّعت عقود دعاية لتحسين صورة إسرائيل في الرأي العام الأمريكي، عبر وسائل بينها روبوتات الدردشة.

وبشكل لافت، أظهرت استطلاعات للرأي تراجع التأييد لإسرائيل بين الأمريكيين، لاسيما الشباب؛ جراء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية لمدة سنتين في قطاع غزة بدعم أمريكي.

وقتلت هذه الإبادة 68 ألفا و875 فلسطينيا وجرحت 170 ألفا و679 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمرت 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وقالت الصحيفة: "وقَّعت الحكومة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة عقودا بملايين الدولارات لتحسين صورة إسرائيل في الرأي العام الأمريكي، سواء على الإنترنت أو خارجه".

وأضافت أن "إسرائيل وظّفت شركات ليس فقط لتنفيذ حملات هاسبارا (دعاية)، بل أيضا حملات تستهدف ملايين رواد الكنائس المسيحيين".

كما تستهدف "شبكات روبوتات لتضخيم الرسائل المؤيدة لإسرائيل على الإنترنت، وجهودا للتأثير على نتائج البحث وخدمات الذكاء الاصطناعي الشائعة مثل ChatGPT"، وفقا للصحيفة.

وأفادت بأنه "من بين الخبراء الذين تم توظيفهم مدير سابق لحملة (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب الانتخابية، وشركات أخرى مرتبطة بالحزب الجمهوري والمجتمعات الإنجيلية".

ورأت أن هذا الوضع "يشير إلى أن إسرائيل تركز جهودا ضخمة على المجتمعات التي كانت تُعتبر في السابق مؤيدة لإسرائيل تلقائيا".

** ما بعد الإبادة

الصحيفة قالت إن "هذه الحملات تشير إلى مرحلة جديدة في استراتيجية الدبلوماسية العامة الإسرائيلية لما بعد الحرب".

وتابعت: كما تشير إلى "تحول في طريقة استخدامها للوكلاء، سواء كانوا من الذكاء الاصطناعي أو المؤثرين البشريين، في الدعاية الخارجية".

وبموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، يتعين على الشركات الأمريكية التي تمثل حكومات أجنبية التسجيل لدى وزارة العدل الأمريكية،

و"تُظهر الوثائق المقدمة خلال الشهرين الماضيين أن حكومة إسرائيل، عبر وزارتي الخارجية والسياحة ووكالة الإعلان الحكومية، وقّعت عقودا متعددة في الولايات المتحدة لتعزيز مصالح إسرائيل"، وفقا للصحيفة.

وأوضحت أنه "تم توقيع أكبر عقود "هاسبارا" (دعاية) الجديدة في أغسطس الماضي مع شركة كلوك تاور إكس، وهي مملوكة لبراد بارسكال، الذي لعب دورا رئيسا في حملات ترامب الرقمية عامي 2016 و2020".

وتابعت أن "قيمة العقد تبلغ 6 ملايين دولار، ومدته أربعة أشهر، ومُوقّع بين كلوك تاور إكس وشركة هافاس ميديا ​​نيابةً عن الحكومة الإسرائيلية".

"وينص العقد على تقديم خدمات استشارات استراتيجية وتخطيط واتصالات لتطوير وتنفيذ حملة أمريكية واسعة النطاق لمكافحة معاداة السامية"، بحسب الصحيفة.

وأفادت بأن "شركة بارسكال ستنتج ما لا يقل عن 100 محتوى أساسي شهريا، بينها مقاطع فيديو وصوت وبودكاست ورسومات ونصوص، إضافة إلى 5 آلاف مادة مشتقة في الشهر، لتحقيق 50 مليون مشاهدة شهريا".

وزادت بأن "80 بالمئة من المحتوى سيستهدف الشباب الأمريكيين على منصات تيك توك وإنستغرام ويوتيوب".

** الجمهور المستهدف

ووفقا للصحيفة، "كان التركيز على الجماهير المسيحية مفاجئا، لأنهم وخاصة الإنجيليين، يُعتبرون تاريخيا أكثر الجماعات تأييدا إسرائيل في الولايات المتحدة".

واستدركت: "لكن استطلاعات مركز "بيو" (أشهر مراكز الاستطلاع الأمريكية) بين 2022 و2025 تُظهر انخفاضا سريعا في دعم إسرائيل، حتى بين المحافظين، في خضم حرب غزة".

وأضافت أنه "كان لدى حوالي 42 بالمئة من الأمريكيين نظرة سلبية تجاه إسرائيل في 2022، وبعد ثلاث سنوات، قفزت النسبة إلى 53 بالمئة".

وتابعت: "ولا يقتصر انهيار الدعم على الديمقراطيين: إذ إن نصف الجمهوريين الشباب يحملون الآن نظرة سلبية تجاه إسرائيل، بزيادة 15 بالمئة منذ بدء الحرب".

و"يشير تقرير صادر عن مركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة تل أبيب عام 2024 إلى اتجاه مماثل بين الإنجيليين الشباب، الذين أصبحوا أكثر انتقادا لإسرائيل"، بحسب الصحيفة.

** روبوتات الدردشة

"هآرتس" قالت إن "حملة إسرائيلية أخرى، بتكليف من وزارة الخارجية، اقترحتها شركة شو فيث باي ووركس، المملوكة للمستشار الجمهوري تشاد شنيتغر، وهو ناشط إنجيلي مرتبط باليمين المسيحي".

وأوضحت أن "ميزانية الحملة تتجاوز 3 ملايين دولار، سُدد عُشرها بالفعل، رغم أن العقد النهائي لم يُوقّع بعد".

وأفادت بأن "نصف الملفات (الدعائية) المقدمة في سبتمبر (الماضي) تركز على الكنائس والمنظمات المسيحية في غرب الولايات المتحدة، لمواجهة تراجع الدعم لإسرائيل بين المسيحيين الإنجيليين".

وكشفت أن "من العناصر الأساسية في حملة إسرائيل محاولتها التأثير على روبوتات الدردشة الذكية الشائعة التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة".

وبيَّنت أن "أحد بنود عقد شركة "كلوك تاور إكس" يكشف عن عملية بحث لغوية".

وزادت بأن هذه العملية "مصممة ليس فقط للترويج للحملة على جوجل ومحركات بحث أخرى، بل أيضا لتوليد نتائج تأطيرية في محادثات ChatGPT وأنظمة الحوار القائمة على الذكاء الاصطناعي".

و"قد تكون هذه أول حالة موثقة علنا لمحاولة دولة تشكيل الخطاب من خلال أنظمة ذكاء اصطناعي توليدية مثل ChatGPT وClaude، مما يؤثر على كيفية تأطيرها للقضايا المتعلقة بإسرائيل"، بحسب الصحيفة.

وتابعت: "يمثل هذا تحولا من تحسين محركات البحث للترويج للمواقع الإلكترونية المؤيدة لإسرائيل في نتائج البحث، إلى جهود تركز على روبوتات الدردشة لتأطير الإجابات المتعلقة بإسرائيل وفلسطين".

و"مع ذلك، لم تتخل إسرائيل عن المنصات التقليدية: إذ كشف إعفاء حكومي من المناقصات أن إسرائيل أنفقت أكثر من 45 مليون دولار في النصف الثاني من 2025 على إعلانات إلكترونية منتظمة مع جوجل ويوتيوب وإكس"، وفقا للصحيفة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن أبرز وأحدث دليل على تراجع الدعم لإسرائيل هو فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك، الأربعاء، رغم أنه يعتبر ما ارتكبته إسرائيل في غزة "إبادة جماعية".

كما شدد ممداني على اعتزامه اعتقال نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، في حال وصل نيويورك، حيث مقر الأمم المتحدة.

وتتهم المحكمة نتنياهو بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطييين في غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت عامين منذ 8 أكتوبر 2023، حتى وقفها في أكتوبر 2025.