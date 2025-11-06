البرلمان التركي يحتضن معرضا فنيا حول غزة

احتضن البرلمان التركي، الخميس، معرضًا فنيا حول غزة، يسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين وصمودهم في وجه المحتل الإسرائيلي.

المعرض أقيم برعاية رئيس البرلمان نعمان قورتولموش وبالتعاون مع الهلال الأحمر التركي، بحسب مراسل الأناضول.

وفي كلمة خلال افتتاح المعرض، أشار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية – الفلسطينية حسن طوران، إلى وقوف البرلمان التركي إلى جانب غزة.

وأكد أن تركيا تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تواصل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في غزة وتضميد جراحهم.

وقال: "المحتلون الصهاينة اليوم رمز للشر في كافة أنحاء العالم، والفلسطينيون في غزة لعبوا دورًا في هذه الصحوة، فمن غير الممكن تحقيق النصر بدون مقاومة".

بدورها، ذكرت رئيسة الهلال الأحمر فاطمة يلماز أن قلوب الأتراك تنبض بغزة.

ولفتت إلى أن الأطفال والأسر يكافحون من أجل حياتهم في غزة، مشددة على أن الفلسطينيين في القطاع يقدموا درسًا للعالم بصمودهم.

وحضر حفل الافتتاح نواب برلمانيون والسكرتير العام للبرلمان حسين كورشاد قربييق، وعدد كبير من الضيوف.

وشنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت 68 ألفا و875 شهيدا فلسطينيا و170 ألفا و679 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار، قبل أن يوقفها اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.