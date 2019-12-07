مدرب الهلال بعد الخسارة من الأهلي: النتيجة طبيعة أمام منافس كبير

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أشاد صلاح آدم المدير الفني للهلال السوداني، بلاعبيه رغم الخسارة أمام الأهلي (2-1)، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام.

وقال صلاح آدم في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أبارك لفايلر على الفوز، قدم مستوى فني رائع في حضور جماهيري مميز".

وعن فريقه: "الفريق كان يتميز بالروح والتنظيم وسعيد باللاعبين وليس النتيجة".

وأضاف: "لا يتحمل أحد الخسارة، قدم الفريق ما عليه وتعتبر نتيجة طبيعية أمام منافس كبير".

وواصل: " كنت حريصا على مرور 20 دقيقة دون أن اتلقى أهداف، وأعتقد أن مستوانا تحسن في الشوط الثاني مع اندفاعنا نحو الهجوم".

ويتواجد الهلال السوداني في المركز الثاني بالمجموعة وبرصيده 3 نقاط من فوزه في مباراة الجولة الأولى أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.