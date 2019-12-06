الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي بارز في ميليشيات الحوثي و9 من مرافقيه

أعلن الجيش اليمني مقتل قائد ميليشيات الحوثي في جبهة باقم بمحافظة صعدة (المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال البلاد)، مع 9 من مرافقيه، وأسر اثنين آخرين.

وأكد قائد محور أزال في الجيش اليمني، العميد ياسر الحارثي، في تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة، أن المرتضى علي الشريف، قائد مجاميع الميليشيات الحوثية في جبهة باقم وتسعة من مرافقيه لقوا حتفهم برصاص الجيش الوطني بعد محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش في على مثلت باقم، مجز، الصفراء.

وأشار العميد الحارثي إلى أن الجيش الوطني تمكن أيضا من أسر اثنين من الميليشيات الانقلابية .. موضحا أن الجيش نصب كمينا لهم، ما أدى إلى مصرع قائد العملية المرتضى الشريف ومرافقيه، ومصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة وتدمير عدد من الآليات التي كانت عناصر الميليشيات تستخدمها للتنقل والهجوم والتعزيز.