«الانتقالي الجنوبي» يتهم الحكومة اليمنية بمحاولة الخروج عن اتفاق الرياض

اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة اليمنية، مساء الخميس، بمحاولة الخروج عن نص اتفاق الرياض.

وقال بيان صحافي صادر عن المتحدث الرسمي باسم المجلس نزار هيثم، إن المجلس يجدد التزامه الكُلي بمضمون اتفاق الرياض ويدعو الطرف الآخر(الحكومة اليمنية) للتعامل بالمثل.

وأضاف البيان أن المجلس يعبّر عن رفضه لكل محاولات الحكومة اليمنية الخروج عن نص الاتفاق، ومن ذلك ما وصفها عملية التحشيد المستمرة باتجاه الجنوب.

ولفت إلى أن المجلس يؤكد تمسكه بحقه في الدفاع عن أرضه، وعلى قدرته في التصدي وردع أي قوة تحاول تجاوز خطوط التماس الحالية، ويدعوها للانسحاب فوراً.

وقال إن المجلس الانتقالي مع السلام ويدعم ويبارك جهود الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتجاوز المشكلة الراهنة وتوحيد الجهود باتجاه المعركة الأساسية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وحذر من محاولات ما أسماها جماعة الإخوان إفشال الاتفاق، خدمة لجماعة الحوثي، كما خدمته لسنوات بتجميدها لجبهات القتال في الشمال، حسب البيان.

وشدد البيان أن المجلس الانتقالي وقوات المقاومة والجيش الجنوبي، جادون للسلم احتراماً لالتزاماتهم ولجهود الأشقاء، وأنهم هم جاهزون بالقوة لردع كل متطاول ومستهتر مع التأكيد على أهمية المضي قدماً إلى جانب التحالف العربي والمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كانت مصادره.

ويعتبر هذا أول اتهام رسمي من قبل المجلس الانتقالي بعد مرور شهر على توقيع اتفاق الرياض مع الحكومة اليمنية في الخامس من نوفمبر الماضي.

وادي الاتفاق إلى وقف القتال بين قوات المجلس الانتقالي وقوات الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن.