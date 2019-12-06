مجلس النواب الأمريكي يصدر قرارا يدعم حل الدولتين في الشرق الأوسط

أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة، قرارًا يدعم حل الدولتين لتسوية النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويعد القرار غير الملزم، توبيخا لإدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس فضلا عن إعلانه أنه لا يرى أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لا تتفق مع القانون الدولي.

وشكلت كلتا الخطوتين خلافا لعقود من السياسة الأمريكية الراسخة ورافقهما تخفيضات جذرية في المساعدات الإنسانية الأمريكية للفلسطينيين بلغت قيمتها حوالي 200 مليون دولار.

وقال القرار إن "أي اقتراح أمريكي للتوصل إلى حل عادل ومستقر ودائم يجب أن يقر صراحة حل الدولتين ويثبط الخطوات التي من شأنها أن تجعل التوصل إلى حل سلمي، أمراً بعيد المنال."

وتم تمرير القرار بموافقة 226 نائبا مقابل اعتراض 188، مع تأييد من الديمقراطيين بشكل كبير، في حين عارضه الجمهوريون بشكل عام.