روسيا تؤكد تصميمها على العمل الجاد لتسوية الأزمة الأوكرانية في إطار «صيغة نورماندي»

أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن بلاده مصممة على العمل الجاد في إطار قمة صيغة "رباعية نورماندي" في باريس والخروج بآفاق حقيقية لحل الأزمة في أوكرانيا، مضيفا أن موسكو ستكون حريصة أيضا على عدم ظهور اتفاقات بديلة لاتفاقات مينسك.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - : "نحن مع المساهمة في تسوية النزاع الداخلي الأوكراني في جنوب شرق هذا البلد،وتوفير فهم مشترك لعدم وجود بديل لتنفيذ لاتفاقات مينسك، بجانب منع أي تلاشي لهذه الاتفاقات.. ستكون هناك لقاءات ثنائية هامة على هامش هذه القمة للرئيس فلاديمير بوتين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي".

ومن المقرر أن تعقد قمة صيغة "رباعية نورماندي" في باريس 9 ديسمبر الجاري، بمشاركة زعماء روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.

وتشكلت "رباعية نورماندي" لتسوية الأزمة في أوكرانيا صيف عام 2014 في إقليم نورماندي شمال غرب فرنسا أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي.

في سياق متصل، أعلنت الناطقة باسم الحكومة الألمانية أولريكا ديمير اليوم الجمعة أن المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الروسي سيبحثان خلال لقائهما في باريس على هامش اجتماع "نورماندي" الوضع الخاص بطرد الدبلوماسيين الروس من برلين مؤخرا.