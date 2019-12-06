تونبرج في مدريد للمشاركة في مظاهرة معنية بالمناخ

وصلت الناشطة المراهقة السويدية جريتا تونبرج بالقطار إلى العاصمة الاسبانية مدريد حيث ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وحيث من المتوقع تنظيم مظاهرة حاشدة في وقت لاحق من اليوم، وغردت قائلة: "من الرائع التواجد في إسبانيا".

واضطرت الناشطة صاحبة الـ16 عاما، إلى البقاء في القطار لنحو 15 دقيقة جراء الحشد الهائل من الصحفيين وغيرهم ممن تجمعوا في محطة شامارتين بمدريد.

ولم تدل تونبرج بأي بيان قبل مرافقة الشرطة الإسبانية لها من المحطة. وكانت ترتدي سترة وردية اللون تغطي وجهها ورفعت لافتتها الملونة باليد التي تعلن إضرابا مدرسيا.

وفي وقت لاحق اليوم من المتوقع أن تنضم تونبرج إلى مظاهرة مؤيدة لقضايا المناخ في وسط العاصمة الإسبانية. وتوقع المنظمون مشاركة نحو مئة ألف متظاهر. والهدف هو الضغط على مندوبي الأمم المتحدة لفعل المزيد بشأن التحرك المناخي.

وبالإضافة إلى تونبرج، يلقي الممثل الإسباني خافير بارديم والناشطة البيئة البرازيلية سونيا جواجاجارا كلمات خلال المظاهرة.

يستمر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المعروف باسم "سي أو بي 25" حتى 13 كانون أول/ديسمبر.

وكانت تونبرج نظمت أول "إضراب مدرسي" لها في عام 2018، أمام مبنى البرلمان السويدي، لتُلهم بذلك حركة يقودها الشباب، التي نظمت إضرابات خاصة بقضايا المناخ في أنحاء العالم تحت شعار "أيام الجمعة من أجل المستقبل".