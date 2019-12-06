 تحقيق جاليزيا يجبر رئيس وزراء مالطا على عدم المشاركة في منتدى ميد بروما - بوابة الشروق
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تحقيق جاليزيا يجبر رئيس وزراء مالطا على عدم المشاركة في منتدى ميد بروما

روما - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 9:29 م | آخر تحديث : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 9:29 م

ألغى رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات في اللحظة الأخيرة اليوم الجمعة ظهورا عاما في روما حيث لا يزال يتعرض لضغوط بشأن التحقيق الجنائي في مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا.

وكان من المقرر أن يلقي موسكات كلمة بشأن الهجرة في منتدى "ميد 2019" لحوارات المتوسط، لكن سيحل محله وزير خارجيته، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي من مالطا.

وسيكون الظهور الوحيد المعروف له في روما هو إجراء مقابلة مع البابا فرنسيس يوم غد السبت. ووصف الفاتيكان اللقاء بأنه حدث "خاص تماما " لموسكات وأسرته.

وليس هناك اجتماع لموسكات مع نظيره الإيطالي جوسيبي كونتي.

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