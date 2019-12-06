الصين تعمل على إعفاءات ضريبية لواردات الصويا ولحم الخنزير من الولايات المتحدة

أعلنت لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) اليوم الجمعة، أن الصين تعمل على إعفاءات ضريبية لجزء من فول الصويا ولحم الخنزير المستورد من الولايات المتحدة في ضوء الطلبات المقدمة من الشركات ذات الصلة.

وذكرت اللجنة –في بيان اليوم- أنها ستخصص مجموعة من السلع لاستبعادها من إجراءات التعريفة الجمركية المضادة ضد الإجراء رقم 301 الخاص بالولايات المتحدة، موضحة أنه وفقا للاحتياجات المحلية، تستورد الشركات الصينية كمية معينة من البضائع من الولايات المتحدة من خلال المشتريات القائمة على السوق.

وأضافت أنه من المتوقع أن تقوم الشركات بشراء سلع مؤهلة للإعفاء على أساس مفاوضات مستقلة، والاستيراد حسب ما تراه مناسبا، وتحمل الأرباح أو الخسائر ذات الصلة.