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محكمة كاس تنهي «كابوس تشيلسي»

د ب أ
نشر فى : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 2:03 م | آخر تحديث : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 2:03 م

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) اليوم الجمعة تقليص عقوبة حظر تعاقد تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم مع لاعبين جدد، إلى النصف، وبذلك يمكن للنادي تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد عاقب تشيلسي بالحرمان من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات، إثر إدانة النادي بانتهاك القواعد الخاصة باللاعبين الناشئين.

لكن محكمة كاس توصلت إلى أن نادي تشيلسي ارتكب انتهاكات أقل من تلك التي ذكرها الفيفا، وأن بعض الانتهاكات كانت "أقل خطورة" مما جرى الإعلان عنه.

وتنص قواعد الفيفا على أنه لا يحق للأندية التعاقد مع اللاعبين ممن هم دون 18 عاما من دول أخرى، إلا في حالة الإيفاء بشروط ومعايير صارمة.


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