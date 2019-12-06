سياسي إيطالي يعلن مقاطعته «النوتيلا» لأنها ليست إيطالية بما يكفي

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أعلن زعيم المعارضة اليمينية المتطرفة في إيطاليا ماتيو سالفيني، أنه سيقاطع النوتيلا لأن مكوناتها ليست إيطالية بنسبة 100%.

وقال سالفيني في تجمع حاشد في وقت متأخر من أمس الخميس: "لقد غيرت رأيي لأنني اكتشفت أن النوتيلا تستخدم البندق التركي وأنا أفضل مساعدة الشركات التي تستخدم المنتجات الإيطالية".

وأضاف: "أفضل تناول الطعام الإيطالي إذا كان بإمكاني وأن أساعد المزارعين الإيطاليين".

ويحب سالفيني /46 عامًا/ الإعلان عن عاداته الغذائية كجزء من استراتيجيته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبا ما كانت تظهر النوتيلا بين صور الطعام عبر حسابته على تويتر وفيسبوك.

ويقود سالفيني أيضا حزبا قوميا، وهو حزب الرابطة، الذي يحمل شعار "الإيطاليين أولاً". ويتصدر الحزب استطلاعات الرأي، بحوالي 32 %.

وتعد شركة "فيريرو" المنتجة للنوتيلا أكبر مشتر للبندق في العالم، ولا يمكن أن يكفي إنتاج البندق الإيطالي وحده لتلبية احتياجاتها في صناعة نوتيلا.

وبالمثل، لا يستخدم مصنعو المعكرونة الإيطاليون جميعا القمح الإيطالي، لأن إيطاليا لا تنتج ما يكفي منه.

وتنتج تركيا 70 % من البندق في العالم، تليها إيطاليا بنحو 20 %، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).