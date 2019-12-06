سيفرين ينتقد خطة إنشاء دوريات عالمية

انتقد ألكسندر سفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رئيس نادي ريال مديد، بعدما أفادت تقارير بوجود خطط لصنع بطولات دوري عالمية.

وقال سيفرين :"سيكون من الصعب التفكير في مخطط أكثر أنانية".

ووفقا لتقرير غير مؤكد في صحيفة "فاينانشال تايمز" فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تواصل مع الممولين "سي في سي كابيتال بارتنرز"، شركة رائدة عالميا في مجال الأسهم، بشأن دعم صنع دوريين عالميين سنويا، بمشاركة 20 فريقا في كل بطولة.

مثل هذه البطولة ستنافس بشكل عالمي بطولة دوري أبطال أوروبا.

الدوريات قد تتضمن الأندية الثمانية المؤسسة للاتحاد العالمي لأندية كرة القدم المؤسس جديدا، حيث يكون بيريز رئيسا له. هذا يتضمن ريال مدريد، ميلان، أوكلاند سيتي، وبوكا جونيورز، وريفر بلاين، وكلوب أمريكا، ووقوانجتشو إيفرجراند ، ومازيمبي الكونغولي.

وقال سيفرين:" لحسن الحظ، لايزال هناك الكثير من الحس السليم في اللعبة لمثل هذا النوع من الأفكار الخيالية المجنونة للنجاح".