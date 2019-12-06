كوريا الجنوبية تتبرع بـ 5 ملايين دولار لمشروع إنساني في كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن سول من المقرر أن تتبرع بخمسة ملايين دولار لمشروع إنساني تابع لمنظمة الصحة العالمية في كوريا الشمالية يهدف إلى تسهيل حصول النساء والأطفال على العلاج الطبي .

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "إن منظمة الصحة العالمية عبرت عن رغبتها في استئناف مشروع الدعم الطبي للنساء والأطفال الذي تم تعليقه عام 2014، وأجرت محادثات مع حكومتنا بخصوص خطط المساعدة ذات الصلة "، موضحة أن الحكومة قررت تقديم هذا التبرع بناءً على تصميمها على أن هذا المشروع سيساهم في خفض نسبة وفيات الأطفال الرضع وأمهاتهم.

ويشير هذا لأول تبرع من قبل كوريا الجنوبية لمنظمة الصحة العالمية في خمس سنوات ويأتي أيضا في ظل جمود العلاقات والتبادلات بين الكوريتين حيث لم يحرز أي تقدم يذكر في محادثات نزع السلاح النووي بين الشمال والولايات المتحدة.

يذكر أن سول كانت قد قدمت تبرعات لمنظمة الصحة العالمية حتى عام 2014، ولكن توقفت التبرعات منذ ذلك الحين إثر جمود العلاقات بين الكوريتين، بيد أن حكومة الرئيس الحالى مون جيه-إن ترى أنه ليس من المفترض أن تلعب السياسة دورا فيما يخص الشؤون الإنسانية، معربة عن أملها في أن يعزز مثل هذا الدعم جوا من المصالحة بين الكوريتين.