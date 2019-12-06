مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر إثر تبادل لإطلاق النار بين مسلحين والشرطة بولاية فلوريدا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتل 4 أشخاص بعد مطاردة قامت بها قوات الشرطة مع مسلحين في أحد شوارع مدينة ميرامار بولاية فلوريدا.

وقال العميل بمكتب التحقيقات الفيدرالي جورج بيرو، في تصريح نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، "إنه عقب عملية سطو في مدينة كورال جابلز بولاية فلوريدا، سرق لصوص شاحنة تابعة لشركة "يو بي إس" واختطفوا سائقها وقامت الشرطة بتتبعها "، موضحا أنه تم تبادل اطلاق النيران مع الشرطة في ميرامار بالولاية نفسها ما أدى إلى مقتل المشتبه فيهما وكذلك السائق وأحد المارة.

وأضاف أن المشتبه بهما سرقا في البداية متجر مجوهرات بولاية فلوريدا، حيث ذكرت مصادر إعلامية أخرى، أن امرأة في المتجر أصيبت برصاصة في الرأس وتم نقلها إلى المستشفى في حالة مستقرة.