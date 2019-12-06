ارتفاع أسعار النفط بعد ختام اجتماعات منظمة أوبك بلس

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا اليوم الجمعة بعد أن أظهرت تفاصيل اجتماع ما يعرف باسم تجمع "أوبك بلس" الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و10 دول نفطية من خارجها في مقدمتها روسيا اتفاق الأطراف على زيادة خفض إنتاج دول التجمع من النفط.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 40 سنت إلى 83ر58 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل بعد أن كان قد تراجع في وقت سابق ن اليوم بنسبة 3ر1% بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 64 سنت إلى 03ر64 دولار للبرميل تسليم فبراير الماضي بعد أن كان قد تراجع بنسبة 9ر0% في وقت سلبق من اليوم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اعتزام بلاده مواصلة خفضها الإضافي الطوعي لإنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا، في حين يصل إجمالي الخفض الفعلي لإنتاج تجمع أوبك بلس حاليا إلى 1ر2 مليون برميل يوميا.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده تعتزم خفض إنتاجها من النفط الخام فقط خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

يذكر أن دول "أوبك بلس" اتفقت على زيادة الخفض الرسمي المستهدف للإنتاج من 2ر1 مليون برميل يوميا إلى 7ر1 مليون برميل يوميا.