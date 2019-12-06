طارق ذياب: الأهلي لم ينجح في صفقاته الأجنبية منذ فلافيو

أكد طارق ذياب، نجم منتخب تونس السابق، أن النادي الأهلي أصبح غير محظوظ في الصفقات الأجنبية التي يتعاقد معها في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا سببًا مهمًا في عدم فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا منذ عام 2013 .

وأوضح ذياب في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي لم يتعاقد مع أي صفقة أجنبية جيدة بعد رحيل النجم الأنجولي أمادو فلافيو، والذي كان بمثابة الصفقة السوبر التي ساهمت في العديد من بطولات الفريق الأحمر".

وأضاف: "أعتقد أن الأهلي سيواجه صعوبة كبيرة في مباراته مع الهلال خاصة أن الفريق السوداني يتعامل بشكل جيد خارج ملعبه".

وأتم: "أتمنى أن يصحح الفريق الأحمر مسار المباراة الأولى التي وقع في فخ الخسارة أمام النجم الساحلي التونسي في اللقاء أقيم على ملعب رادس".