تشكيل عصابى يضم ربات منازل يقتل سيدة فى دمياط

تمكن قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين، من كشف غموض العثور على جثة ربة منزل وجدت موثوقة اليدين وشريط لاصق على فمها وبها طعنة بالبطن داخل شقتها بدمياط، إذ تبين أن مرتكب الواقعة عاطلين و٣ ربات منازل وسائق بهدف سرقتها.

البداية بورود بلاغ لقسم دمياط الجديدة بالعثور على جثة ربة منزل، 53 عاما، داخل شقتها المقيمة بها بمفردها بدائرة القسم مسجاة على وجهها بصالة الشقة وموثوقة اليدين بحبل ووجود شريط لاصق على فمها وبها طعنة بالبطن.

وكشفت التحريات أن عاطلين و3 ربات منزل سبق ضبطهم فى قضايا سرقة ارتكبوا جريمة قتل السيدة، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعة وقررت المتهمة الثالثة بارتباطها بعلاقة بالمجنى عليها وعلمها باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية فاتفقت مع باقى المتهمين على سرقتها.

وبتاريخ الواقعة توجهوا مستقلين سيارة تاكسى ودلفوا جميعا إلى مسكن المجنى عليها وانتظرهم السادس داخل السيارة وقام المتهمين الأول والثانى والرابعة بشل حركتها وتقييدها بحبل أعدوه سلفا وطعنها المتهم الأول بسلاح أبيض فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها، ثم وضع المتهم الثانى لاصق على فمها وطرحها أرضا على وجهها بمكان العثور عليها، واستولت المتهمة الثالثة على متعلقاتها من داخل الشقة وهربوا مستقلين السيارة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.