ميركل تزور معسكر الاعتقالات النازي السابق «أوشفيتس» في بولندا

استقبل رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة في معسكر الاعتقالات النازي السابق "أوشفيتس" في بولندا.

وكان برفقة مورافيسكي خلال الاستقبال مدير النصب التذكاري ورئيس مؤسسة "أوشفيتس بيركناو"، بيوتر سيفينسكي. وتأتي الزيارة بمناسبة مرور 10 أعوام على إنشاء المؤسسة المعنية بالحفاظ على النصب التذكاري في باحة المعسكر السابق.

وتعتزم ميركل تفقد إحدى غرف الغاز ومحارق جثث الموتى في المعسكر الرئيسي "أوشفيتس".

ومن المقرر أن تقف ميركل دقيقة حداد على أرواح الضحايا عند ما يسمى بالحائط الأسود في المعسكر الأساسي، حيث تم إعدام آلاف الأفراد رميا بالرصاص. وبعد ذلك تزور المستشارة معسكر الإبادة السابق "أوشفيتس-بيركناو"، حيث تلقي خطابا في حضور مورافيسكي ومدعوين آخرين. ومن المخطط أن تقوم ميركل بعد ذلك بجولة داخل معسكر الإبادة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه أول زيارة لمعسكر "أوشفيتس" تقوم بها ميركل. وقام بزيارة المعسكر من قبل المستشاران الأسبقان هيلموت شميت، وهيلموت كول.

وبسبب المسؤولية التاريخية لألمانيا عن المعسكر، تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية والولايات تخصيص 60 مليون يورو كرصيد رأسمالي للمؤسسة من أجل الحفاظ على النصب.

تجدر الإشارة إلى أن معسكر الاعتقال والإبادة "أوشفيتس-بيركناو"، المقام في بولندا التي وقعت تحت الاحتلال النازي، يعتبر رمزا لمحرقة النازية (الهولوكوست) على مستوى العالم. وبحسب التقديرات، لقي هناك أكثر من مليون شخص حتفهم في المعسكر، أغلبهم من اليهود.

وأشاد الناجي البولندي من المعسكر، ماريان تورسكي، بالزيارة المرتقبة لميركل، معتبرا إياها إشارة مهمة.

وقال تورسكي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وارسو إن زيارة ميركل للمعسكر السابق تمثل له أهمية، وأضاف: "أحيانا تكفي الإشارة، مثلما فعل (المستشار الألماني الأسبق فيلي) برانت بركوعه الذي كان أهم من كافة الخطابات".

وذكر تورسكي أن ميركل أبدت كثيرا شجاعة كبيرة عند الحديث عن الماضي الألماني، مضيفا أن ما ستقوله ميركل في خطابها المنتظر في المعسكر يمثل له لذلك أقل أهمية من الإشارة نفسها.

يُذكر أن تورسكي /93 عاما/ أُودع معسكر أوشفيتس عام 1944، وهو مؤسس متحف تاريخ اليهود البولنديين في وارسو.