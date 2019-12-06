مسؤول ليبي: حقل الشرارة يعمل بشكل طبيعي ونستهدف إنتاجه 330 ألف برميل يوميا

قال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا خلال مشاركته اليوم الجمعة في اجتماعات أوبك بلس في فيينا أن ليبيا تهدف إلى بلوغ ناتج حقل الشرارة 330 ألف برميل في اليوم في غضون أسابيع.

وقال في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج إن حقل الشرارة يعمل بشكل طبيعي ويضخ نحو 300 ألف برميل في اليوم.

وأشار صنع الله القائم بأعمال وزير النفط الليبي إلى أنه تم إنفاق 700 مليون دولار على الحقل وبرنامج صيانة أنابيب النفط.

ويعد حقل الشرارة هو أكبر حقول النفط في ليبيا، وشهد في السنوات القليلة الماضية تحديات أمنية واحتجاجات ما تسبب في تعطل الإنتاج لفترات.

وأضاف المسؤول الليبي أن بلاده تسعى إلى تعزيز إنتاجها من النفط ليصل إلى 5ر1 مليون برميل في اليوم بنهاية عام 2020 وأن يصل إلى 1ر2 مليون برميل في اليوم في عام 2024.

ويبلغ إجمالي إنتاج ليبيا حاليا نحو 25ر1 مليون برميل يوميا.