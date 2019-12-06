إنهاء خصومة بين أبناء عمومة بملوي للنزاع على حدود أرض زراعية

نجحت أجهزة الأمن بالمنيا بالتنسيق مع لجنة المصالحات العرفية بملوي في إنهاء خصومة بين أبناء عمومة بقرية أم قمص، مركز ملوي، بعد نشوب مشاجرة بسبب النزاع على حدود أرض زراعية، نتج عنها مقتل مزارع.

ترجع أحداث الواقعة إلى يوم 23 من شهر يوليو العام الجاري، عندما نشبت مشاجرة بين محمد عبد الرشيد محمد، 60 سنة مزارع، وبين ربيع محمد زكي مقابل، 35 سنة، فلاح، وهما أبناء عمومة، بسبب نزله على حدود أرض زراعية " 4 قراريط " وأثناء ذلك تدخل نحل الأول ويدعي " عبد الرشيد " 16 سنة، قاصر، وكان بحوزته شرشرة، أثناء قيامه بحب نبات البرسيم للماشية، وحاول الدفاع عن والده، ووجهة ضربة أصابت يد الثاني، واستقرت في رقبة والده بطريق الخطأ، ما أدى إلى وفاته.

وألقي القبض عليه، واخلي سبيله علي ذمة القضية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4477 لسنة 2019 إداري مركز شرطة ملوي.

وكانت توجيهات اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، بسرعة إنهاء الخلافات بالاستعانة بلجنة المصالحات والتي تكونت من الشيخ سامح جلال الدين محمد، والشيخ عبد القوي علي محمد ومحمد عادل أحمد عطا. وهيثم فؤاد عبد الرازق، والحاج محمود هاشم مفتاح، والتي تعمل تحت مظلة أجهزة الأمن، حيث قامت بعقد عدة جلسات تمهيدية لكل طرف على حدة، وتم تقريب وجهات النظر بين الطرفين، حتى تم الوصول الى جلسة الصلح العرفية.

وانتهت اللجنة في حكمها، بعدم تعرض الطرف الأول للطرف الثاني، والحكم على الطرف الثاني، بالقيام ببيع أي أراض زراعية مجاورة للطرف الاول على وجه السرعة، وإقرار الطرف الاول، بأن ما حدث قضاء وقدر، وقيام الطرف الثاني، بالعدول عن أقواله في اتهام الطرف الأول، ووضع شرط جزائي قدره نصف مليون جنيه يدفعها أي طرف يخل بشروط التصالح.

وفي نهاية جلسة الصلح اعلن الطرف الأول، اقامة سرادق كبير اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019؛ لتقبل العزاء في المتوفى، والذي من المنتظر أن يحضره كبار العائلات بالقرية وعمد القرى المجاورة.