انطلاق مركبة فضائية روسية إلى محطة الفضاء الدولية حاملة منظومة برمجيات

انطلقت مركبة شحن فضائية روسية متجهة إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الجمعة حاملة منظومة برمجيات لبرنامج مراقبة الحيوانات الألماني الروسي "إكاروس"، حسبما ذكر مركز الفضاء الألماني "دي إل أر".

ومن المتوقع أن تصل المركبة "بروجريس" غير المأهولة، التي جرى إطلاقها من قاعدة بايكونور كوزمودروم التي تشغلها ا روسيا في جمهورية كازاخستان السوفيتية سابقا، إلى المختبر المداري يوم الاثنين المقبل.

وذكرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في بيان أن المركبة تحمل شحنة زنتها 5ر2 طن تشمل وقودا واسطوانات هواء وغذاء و"سير" جديد لجهاز المشي للحفاظ على "اللياقة البدنية (للطاقم) في ظل انعدام الجاذبية".

ومن شأن منظومة البرمجيات أن تصحح العيوب السابقة في برنامج إيكاروس المصمم لمراقبة أنماط هجرة الحيوانات المثبت بها أجهزة ارسال لمتابعة أنشطتها.