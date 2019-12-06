ارتفاع ثقة المستهلكين في أمريكا إلى أعلى مستوياتها منذ 7 أشهر

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الجمعة ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الحالي إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر، مع الارتفاع القياسي لأسعار الأسهم وتحسن اتجاهات الشراء لدى الأمريكيين.

وارتفع مؤشر جامعة ميشيجان لقياس ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 2ر99 نقطة مقابل 8ر96 نقطة خلال نوفمبر الماضي وهو ما يتجاوز تقديرات جميع المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر الفرعي لقياس الثقة في الأوضاع الراهنة إلى 2ر115 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ عام. في حين ارتفع مؤشر التوقعات إلى 9ر88 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي.

أشار تقرير جامعة ميشيجان إلى أن التحسن في الثقة تركز في فئة الأسر الأعلى دخلا، وهي الأقدر على الاستفادة من ارتفاع أسعار الأسهم والتي وصلت إلى مستويات قياسية في أواخر نوفمبر الماضي. في الوقت نفسه واصل مؤشر الثقة ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي بعد أن كان قد تراجع في أغسطس الماضي إلى أقل مستوى له منذ حوالي ثلاث سنوات على خلفية المخاوف من تداعيات الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد الأمريكي.