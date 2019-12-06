سفير اليابان لدى الأمم المتحدة يتعهد بالمساعدة في حل القضية النووية لكوريا الشمالية

تعهد سفير اليابان الجديد لدى الأمم المتحدة كيميهيرو إيشيكان بالمساعدة في حل القضية النووية لكوريا الشمالية وقضية المختطفين اليابانيين.

وشدد إيشيكان - في أول مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك منذ توليه المنصب الشهر الماضي - على أهمية التعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين وروسيا لإيجاد حل شامل لبرامج بيونج يانج الصاروخية والنووية، بالإضافة إلى قضية المواطنين اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية.

وقال إيشيكان - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة - إنه سيحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تطبيق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بشكل كامل وعلى دعم محادثات نزع أسلحتها النووية مع الولايات المتحدة.

ولفت المبعوث الياباني إلى أنه من المتوقع أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل قرارا يدعو جميع الأطراف المتحاربة حول العالم إلى الالتزام بهدنة خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية (طوكيو 2020)، وغالبا ما تقترح مثل هذا القرار الدولة المضيفة للألعاب الأولمبية.