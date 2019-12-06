الشقيق الأصغر لحزب ميركل يحذر الاشتراكيين من أصحاب القناعات «المتعفنة»

حذر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الشقيق الأصغر لحزب ميركل القيادة الجديدة للحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا من الانزلاق نحو اليسار.

وقال ماركوس بلومه الأمين العام للحزب البافاري في تصريحات لصحيفة "مونشنر ميركور" الصادرة غدا السبت في ميونخ: "سنتحدث مع القيادة الجديدة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلا أن من الواضح أنه لا يوجد أيضا لدى القيادة الجديدة للحزب طموحات مشتركة مع حراس المتاجر من الفئة التي أصابتها العثة ".

وأضاف بلومه أن الموقف الحالي يتلخص في تقوية الاقتصاد لصالح المواطن وعدم تطويعه لتحكم الدولة.

ويعتزم الحزب الاشتراكي قبل القرار النهائي بشأن مواصلة الائتلاف الحكومي الكبير مع حزب ميركل أن يتحدث معه عن توجهات جديدة للعمل الحكومي، كما قال الحزب الاشتراكي اليوم الجمعة.

ومن بين الأمور التي يطالب بها الحزب الاشتراكي رفع الحد الأدنى لساعة العمل إلى 12 يورو ورفع سعر الانبعاثات الغازية ضمن الخطة التي يبدأ تنفيذها في 2021 على الصوبات الزراعية.