دول أوبك بلس تتفق على إعادة توزيع عبء خفض إنتاج النفط استجابة لضغوط السعودية

وافق اليوم الجمعة فى فيينا وزراء النفط في الدول الأعضاء فيما يسمى تجمع "أوبك بلس" الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و10 دول نفطية أخرى منها روسيا وكازاخستان، على إعادة توزيع عبء تنفيذ قرار خفض إنتاجها من النفط استجابة لضغوط السعودية التي تحملت الجزء الأكبر من عبء خفض الإنتاج خلال العامين الأخيرين.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن المشاركين في اجتماع "أوبك بلس" القول إن التجمع الذي ينتج أكثر من نصف إنتاج العام من النفط وافق اليوم على المزيد من خفض الإنتاج المستهدف بمقدار 500 ألف برميل يوميا، وهو ما يجعله متوافقا مع مستويات الإنتاج الراهنة. وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد استبق اجتماع أوبك بالإشارة إلى أن أولوية المملكة هي إلزام بعض الدول الأعضاء بعدم انتهاك الاتفاق وتنفيذ الخفض المتفق عليه في الإنتاج.

وقال الأمير عبد العزيز إن "الأمر مثل المسائل المتعلقة بالديانة إذا كنت مؤمنا بشيء عليك تنفيذه. وبدون التنفيذ فإنك لست مؤمنا بهذا الشيء.. ستثق السوق بنا وسيصدقنا المحللون" إذا تم الالتزام بتنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه.

وبعد أيام من الشائعات والرسائل المتناقضة والتي أدت إلى تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، فقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن مستويات الإنتاج خلال اجتماع اليوم لدول أوبك والدول النفطية الحليفة من خارجها. وقد تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في تعاملات بورصة نيويورك للسلع بعد ظهور مؤشرات على أن تجمع "أوبك بلس" لا يعتزم إقرار أي خفض إضافي للإنتاج.

يذكر أن تجمع "أوبك" بلس كان قد وافق منذ بداية 2018 على خفض الإنتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا من أجل استعادة استقرار أسعار النفط بعد تراجعها الحاد في السنوات السابقة.

ووفقا لاتفاق اليوم فإن الخفض المستهدف للإنتاج سيصل إلى 7ر1 مليون برميل يوميا بحسب وزيري الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والإيراني بيجان نامدار زانجانه. ولا يحتاج الوصول إلى هذا المستوى المستهدف خفض إضافي لإنتاج دول "أوبك بلس" ككل، لآن هذه الدول تنتج بالفعل كميات أقل من المتفق في تشرين أول/أكتوبر الماضي.