اليونان تطرد السفير الليبي احتجاجا على اتفاقية بين بلاده وتركيا

قررت الحكومة اليونانية طرد السفير الليبي في أثينا احتجاجا على اتفاقية بين بلاده تركيا تتعلق بتقسيم مناطق نفوذ ومصالح في البحر المتوسط.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس اليوم الجمعة أمام الصحفيين إنه تم إمهال السفير ثلاثة أيام لمغادرة البلاد، موضحا في المقابل أن هذا القرار لا يعني قطع اليونان لعلاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا.

وأشار الوزير إلى أن القرار يعكس استياء الحكومة اليونانية من حكومة طرابلس، موضحا أن القرار اتُخذ بعد "عدم استيفاء الجانب الليبي للشروط التي وضعناها".

وأضاف دندياس أن نص الاتفاق بين تركيا وليبيا يحمل توقيع وزير الخارجية الليبي الذي قدم للجانب اليوناني تأكيدات عكس ذلك في سبتمبر الماضي.

في نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليًا، بشأن التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية.

واعترضت مصر واليونان وقبرص ومجلس النواب الليبي المنتخب على المذكرتين.