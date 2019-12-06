حذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي خلال زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمعسكر الاعتقالات النازي السابق "أوشفيتس-بيركناو" من النسيان.

وقال مورافيسكي اليوم الجمعة إن عدد شهود العصر يتراجع، ما يزيد من حجم الالتزام بالحفاظ على هذه الذكرى ورعايتها، وأضاف: "إذا ضاعت الذكرى، سنكون انتهكنا للمرة الثانية الأفراد الذين عانوا هنا"، موضحا أن بلاده ملتزمة بإبقاء ذكرى جرائم ألمانيا النازية حية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه أول زيارة لمعسكر "أوشفيتس" تقوم بها ميركل. وقام بزيارة المعسكر من قبل المستشاران الأسبقان هيلموت شميت، وهيلموت كول.

ويعتبر معسكر الاعتقال والإبادة "أوشفيتس-بيركناو"، المقام في بولندا التي وقعت تحت الاحتلال النازي، رمزا لمحرقة النازية (الهولوكوست) على مستوى العالم. وبحسب التقديرات، لقي هناك أكثر من مليون شخص حتفهم في المعسكر، أغلبهم من اليهود.