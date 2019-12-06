يرى صلاح آدم المدير الفني للهلال السوداني، أنه لا يوجد قلق من زيادة عدد الحضور لجماهير الأهلي في مباراة الفريقين، مساء الجمعة، في دوري أبطال إفريقيا.

وقال آدم ضاحكا، خلال حديثه عبر قناة النادي الأهلي: "15 ألف مشجع للأهلي أخواتنا، لا مشكلة، سوف يشجعون الهلال".

وأضاف: "اللعب أمام فريق كبير بحجم الأهلي حافز للاعبين، إنها من نوعية المباريات التي لا يحتاج المدير الفني للحديث كثيرا مع اللاعبين لتحفيزهم، لأن اللاعب يكون مهيئا أن يؤدي بأفضل ما يملك".

وأوضح: "الفوز على بلاتينيوم في الجولة الأولى كان ثمينا بسبب الظروف الأخيرة التي حرمتنا من عمل معسكر خارج السودان كما اعتاد الهلال، وكذلك عدم انتظام مسابقة الدوري".

واختتم تصريحاته: "الأهلي هو الأهلي في كل الظروف والأحوال، فريق له تاريخ وحاضر، لن تؤثر عليه خسارة مباراة، يبقى الأهلي، لقد زادت دوافعه لمباراة الهلال، ندرك ذلك وتحسبنا له".

وخسر الأهلي مباراته الأولى في البطولة أمام النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء، أما الهلال ففاز على بلاتينيوم بهدفين لهدف.