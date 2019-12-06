سيرتدي فريق ريال مدريد القميص الثالث، الأخضر، أثناء مواجهة إسبانيول السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري الإسباني الممتاز، على ملعبه ووسط جماهيره «سانتياجو برنابيو»، كإشارة تأييد لقمة المناخ التي تجرى حاليا في العاصمة الإسبانية.

وأعلن النادي الإسباني عبر بيان نشر على موقعه الإلكتروني أن: «هذه المبادرة تأتي في إطار دعم الريال لجهود حماية البيئة وضمن النسخة الـ 25 لقمة الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري للأمم المتحدة حول التغير المناخي».

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يرتدي فيها لاعبو المدرب زين الدين زيدان القميص الأخضر في مباراة رسمية، حيث لم يظهر بيها الميرينجي سوى أثناء مباراة ودية في فترة الإعداد قبل الموسم أمام سالزبورج النمساوي.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب جدول الدوري الإسباني الممتاز، بالتساوي مع برشلونة متصدر الترتيب برصيد 31 نقطة، وبفارق النقاط فقط عن النادي الكتالوني.