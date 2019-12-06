«آس» تكشف كواليس عشاء لاعبي ريال مدريد وتعهدهم بالفوز في الكلاسيكو

سلطت صحيفة "آس" الإسبانية، الضوء على حفل العشاء الذي جمع لاعبي ريال مدريد، في مطعم "لا كاسا ديل فيلاندون" في العاصمة الإسبانية، الأربعاء الماضي.

وذكرت الصحيفة، إلى أن اللاعبين وصلوا في حوالي الساعة التاسعة وغادروا في الثانية عشرة تقريبًا، باستثناء جاريث بيل الذي غادر قبل نصف ساعة.

وأوضحت الصحيفة أن لاعبي المرينجي تناولوا العشاء سويًا، واستعادوا الذكريات ومواجهتهم أمام غريمهم التقليدي برشلونة.

وأضافت الصحيفة، أن العشاء لم يشهد وجود أي إداري من النادي الملكي واقتصر فقط على لاعبي الفريق، بينما شهد وجود اللاعب الويلزي جاريث بيل، الذي أكد أحد الأشخاص لـ آس أنه شاهد بالفعل بيل قبل أربعة أيام بصحبة أسرته، وقبل مغادرته المطعم طلب منه الحصول على صورة تذكارية معه ثم سأله عن أحواله فأجاب بيل أنه بخير، ولم يلاحظ عليه أي قلق.

وشددت الصحيفة، أن اللاعبون تبادلوا المزاح والنكات فيما بينهم، واستعادوا ذكريات الانتصارات واحتفالهم سوياً بعدها، كما تطرقوا للحديث عن مباراة الكلاسيكو القادمة أمام غريمهم التقليدي فريق برشلونة وتعاهدوا جميعاً على الفوز لإنهاء هذا العام السيء بالفوز على برشلونة في عقر داره.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي ريال مدريد تعاهدوا على الفوز على برشلونة بملعب "كامب نو"، وإنهاء هذا العام السيء بنتيجة إيجابية، وهي الفوز في الكلاسيكو.

وسيتلقى البارسا والميرنجي يوم 18 من شهر ديسمبر الجاري، على ملعب "كامب نو" في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة، نظراً لتصاعد الأحداث والاحتجاجات وتوتر الأوضاع في إقليم كتالونيا معقل فريق البارسا.

ويحتل فريق نادي ريال مدريد الإسباني المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 31 نقطة بالتساوي مع غريمه التقليدي فريق نادي برشلونة صاحب نفس رصيد النقاط ولكن الفريق الكتالوني يتفوق فقط بفارق الأهداف.