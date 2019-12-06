الرئيس الأوكراني يتفقد قوات بلاده في منطقة دونيتسك قبل قمة مع بوتين

تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوات بلاده في منطقة دونيتسك التي مزقتها الحرب، القريبة من الحدود الروسية، اليوم الجمعة قبل قمة مرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل.

وأشاد زيلينسكي، الذي تتمثل أولويته بصفته رئيسا في إنهاء الصراع المستمر منذ خمس سنوات مع الجماعات المتمردة التي تدعمها روسيا، بالقوات المسلحة الأوكرانية بوصفها حامي استقلال البلاد.

وقال زيلينسكي في كلمة نشر مقتطفات منها على موقعه الإلكتروني: "أنتم فقط أساس حريتنا واستقلالنا وتطور أوكرانيا".

يلتقي زيلينسكي يوم الاثنين بوتين لمناقشة جهود حل الصراع الذي بدأ في عام 2014 بعدما أطاحت كييف برئيسها الموالي لروسيا في تحول سياسي باتجاه الغرب.

وفي حين أن الحكومة الروسية نفت مرارا وتكرار المزاعم بتورطها المباشر في الصراع، يمثل بوتين المتمردين في محادثات السلام الدولية التي تجرى بوساطة من فرنسا وألمانيا.

وقال المتحدث باسم بوتين، دميتري بيسكوف، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية أن الرئيس الروسي سوف يلتقي بشكل منفرد مع زيلينسكي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمتهم الرباعية.