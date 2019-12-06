ميركل تلتقي بوتين قبل قمة أوكرانيا

ذكرت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر اليوم الجمعة في برلين أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء مباحثات منفردة مع كل منهما قبيل عقد قمة بشأن الازمة الأوكرانية يوم الاثنين المقبل في باريس.

ولم تدل المتحدثة ببيانات عن الموضوعات التي ستناقش، إلا أن الحديث مع بوتين سيتناول بالتأكيد الأزمة الدبلوماسية بين ألمانيا وروسيا بسبب واقعة قتل يحتمل أن تكون مدبرة سياسيا لشخص جورجي في برلين.

وكانت الحكومة الألمانية طردت اثنين من الدبلوماسيين الروس لعدم تعاونهما في الكشف عن مرتكب الجريمة.

ولم تعلن موسكو موقفها حيال هذه المشكلة حتى الآن.

كانت ميركل أكدت على أنها لا تتوقع تأثير النزاع بشأن عملية القتل على القمة التي ستعقد بشأن أوكرانيا.

ويحضر القمة إلى جانب ميركل وبوتين وزيلينسكي الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بصفته الجهة المستضيفة للقمة.

هذا الملتقى هو الأول من نوعه منذ ثلاثة أعوام ويناقش إمكانيات نزع فتيل التوتر بسبب النزاع الدائر منذ 2014 بين الانفصاليين الأوكرانيين المدعومين من روسيا وبين قوات الحكومة الأوكرانية في شرق البلاد.