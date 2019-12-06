روسيا:120 مليون طن حجم انتاج الحبوب هذا العام

أعلنت نائبة وزير الزراعة الروسي يلينا فاستوفا أن المعطيات الأولية تشير إلى أن بلادها حصدت 120 مليون طن من الحبوب خلال العام الجاري.

وقالت فاستوفا ، خلال مؤتمر معني بالشؤون الزراعية، اليوم الجمعة ": " لقد زاد إنتاجنا من الحبوب إلى 120 مليون طن"، مشيرة إلى أن معدل نمو الإنتاج الزراعي في روسيا سيبلغ 2 في المائة في عام 2019 مقارنة بالعام الماضي.

يذكر أن إنتاج الحبوب في روسيا بلغ في عام 2018 حوالي 113.255 مليون طن، بما في ذلك 72.136 مليون طن من القمح.

وكانت وزارة الزراعة الروسية قد توقعت في وقت سابق بأن انتاج روسيا من الحبوب في العام الحالي قد يصل إلى ما لا يقل عن 118 مليون طن من الحبوب، منها 75-78 مليون طن من القمح.

وتتوقع وزارة الزراعة الروسية أن تصل صادرات الحبوب من روسيا في العام الزراعي الحالي إلى 42 مليون طن، منها 37 مليون طن من القمح. وكان تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية قد كشف في مايو الماضي أن روسيا في العام الزراعي 2019-2020 ستحتفظ بالريادة العالمية في صادرات القمح .