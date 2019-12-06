أكد أنيس بن ميم محامي اللاعب حمدي النقاز، أن ملف أزمة نجم نادي الزمالك، مع ناديه الآن أصبح مصيره بالفيفا، مشيرًا إلى أن ظهير أيمن المنتخب التونسي لم تعد تربطه أي علاقة بالقلعة الأبيض.

وأشار بن ميم في تصريحات إذاعية تونسية، عبر "فوروم سبور"، إلى أن نادي الزمالك، لم يحترم بنود التعاقد الموجود بعقد اللاعب، مشدد إلى أن اللاعب الآن أصبح حرًا.

وأوضح بن ميم": "تم توجيه خطاب رسمي إلى نادي الزمالك يوم 12 نوفمبر الماضي، وتنبيه لمسؤولو النادي بضرورة حل أزمة مستحقات اللاعب قبل فسخ العقد، ولكن النادي لم يرد على الخطاب، عند إنتهاء المهلة يوم 27 نوفمبر ورغم تمديدها لـ 5 أيام إضافية، اتخذنا قرار فسخ التعاقد من طرف واحد وتقديمن شكوى لدى الفيفا لحل القضية".

وأضاف بن ميم: "إدارة نادي الزمالك لم تستوعب إلى حد الآن أنه تم فسخ العقد، وما تزال تعتقد أن الأمر مجرد تهديد".

وفي سياق متصل، أكد بن ميم وصول بعض العروض لحمدي النقاز من عدة فرق ومنها عروض سعودية وتركية، واستبعد في السياق ذاته بقاء النقاز في مصر أو عودته إلى النجم الرياضي الساحلي".

يذكر أن صاحب الـ27 عاما انضم لنادي الزمالك في يناير 2018 قادما من النجم الساحلي التونسي، وتوج مع الأبيض بكأس مصر مرتين، وكأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-2019، وكأس السوبر المصري السعودي 2018.