«الداخلية» تشارك في فعاليات المرحلة العاشرة من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع بأسعار مخفضة

شاركت مديريات الأمن بوزارة الداخلية في فعاليات المرحلة العاشرة من مبادرة (كلنا واحد) بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين؛ من خلال توفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

وكانت المرحلة العاشرة من المبادرة قد انطلقت بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشهدت المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية؛ للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

كما حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الفاعلة لمنافذ (أمان) التابعة للوزارة في المرحلة الجديدة من المبادرة، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.