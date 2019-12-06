بدء تداول أسهم أرامكو بالسوق السعودية الأربعاء المقبل

شعار أرامكو السعودية في الظهران يوم الثالث من نوفمبر 2019. تصوير: حمد محمد - رويترز.

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الجمعة أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم زائد أو ناقص 10%.

وقالت "تداول " في بيان "إنه سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة أرامكو لمدة 30 دقيقة إضافية".

كانت أرامكو قد أعلنت رسميا اليوم الجمعة تفاصيل عملية الطرح العام الأولي لأسهمها والتي انتهت رسميا يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) " أن حجم الطرح بلغ 3 مليارات سهم عادي بما يعادل 5ر1% من إجمالي رأسمال الشركة.

وبلغ إجمالي قيمة طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة 397 مليار ريال (106 مليارات دولار) في حيث وصل إجمالي قيمة الاكتتاب بعد إضافة طلبات الأفراد إلى 446 مليار ريال (119 مليار دولار) لتصل نسبة التغطية إلى 465% من حجم الطرح.

وأوضحت الشركة أن قيمة الطرح تبلغ 96 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 6ر25 مليار دولار.

وأشارت الشركة إلى أنه في حال ممارسة خيار الشراء الإضافي سيكون الحجم الكلي للطرح 45ر3 مليار سهم بقيمة 4ر110 مليار ريال، مضيفة أن أخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات هو يوم الأحد المقبل 8 ديسمبر الحالي، في حين سترد الشركة فوائض مبالغ الاكتتاب للمكتتبين إن وجدت في مواحد أقصاه 12 ديسمبر الحالي.